Milano 12:18
45.380 +1,10%
Nasdaq 17-mar
24.780 +0,51%
Dow Jones 17-mar
46.993 +0,10%
Londra 12:18
10.445 +0,40%
Francoforte 12:18
23.952 +0,93%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 17/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 17/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 marzo

Seduta trascurata per il cross USD contro "Loonie", che archivia la giornata con un timido +0,04%.

Le implicazioni di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1,3727. Possibile una discesa fino al bottom 1,3647. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1,3807.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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