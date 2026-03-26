Milano 25-mar
44.013 0,00%
Nasdaq 25-mar
24.163 0,00%
Dow Jones 25-mar
46.429 +0,66%
Londra 25-mar
10.107 0,00%
Francoforte 25-mar
22.957 0,00%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 25/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 25/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 marzo

Frazionale rialzo per il cross USD contro "Loonie", che mette a segno un modesto profit a +0,38%.

Le implicazioni di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1,3846. Possibile una discesa fino al bottom 1,3754. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1,3938.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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