Milano 18-mar
44.741 0,00%
Nasdaq 18-mar
24.425 -1,43%
Dow Jones 18-mar
46.225 -1,63%
Londra 18-mar
10.305 0,00%
Francoforte 18-mar
23.502 0,00%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 18/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 18/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 marzo

Piccolo passo in avanti per il cross USD contro "Loonie", che porta a casa un misero +0,31%.

Le implicazioni di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1,3751. Possibile una discesa fino al bottom 1,3703. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1,3799.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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