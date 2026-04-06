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Borsa: Non si allontana dalla parità il Dow Jones (+0,12% alle 19:30)
Il Dow Jones si muove sulla parità a 46.561,44 punti
In breve
,
Finanza
06 aprile 2026 - 19.30
L'indice del principale listino americano mostra un +0,12% alle 19:30 e continua gli scambi a 46.561,44 punti.
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