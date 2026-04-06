New York: allunga il passo AppLovin
(Teleborsa) - Grande giornata per la piattaforma tecnologica di applicazioni, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,23%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di AppLovin evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso AppLovin rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 393,7 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 416,7. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 439,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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