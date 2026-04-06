New York: allunga il passo AppLovin

(Teleborsa) - Grande giornata per la piattaforma tecnologica di applicazioni , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,23%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di AppLovin evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso AppLovin rispetto all'indice.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 393,7 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 416,7. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 439,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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