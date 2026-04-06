New York: seduta euforica per Monolithic Power Systems
(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,62%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Monolithic Power Systems più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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