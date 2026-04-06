New York: seduta euforica per Monolithic Power Systems

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,62%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Monolithic Power Systems più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.







Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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