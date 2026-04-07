Seduta moderatamente positiva a New York

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, mentre gli investitori osservavano con cautela la scadenza imposta dal Presidente Donald Trump all’Iran per riaprire lo Stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe ritardare l’azione militare pianificata contro l’Iran se ci sono segnali che un accordo diplomatico sia a portata di mano, hanno dichiarato i media, citando un rapporto di Axios. Axios, citando funzionari statunitensi, ha affermato che Trump rimane aperto ad accettare qualsiasi accordo che emerga dai colloqui in corso, sebbene non sia chiaro se l’Iran sia pronto a fare le concessioni necessarie.



Il Dow Jones sale dello 0,36% a 46.670 punti; sulla stessa linea, l' S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 6.612 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,61%); come pure, poco sopra la parità l' S&P 100 (+0,45%).



Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori beni di consumo secondari (+0,80%), energia (+0,77%) e beni di consumo per l'ufficio (+0,72%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto utilities , che ha riportato una flessione di -0,42%.



Tra i protagonisti del Dow Jones, Boeing (+1,96%), American Express (+1,85%), Cisco Systems (+1,79%) e Home Depot (+1,56%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Amgen , che ha chiuso a -1,54%.



Giornata fiacca per Salesforce , che segna un calo dell'1,15%.



Piccola perdita per Johnson & Johnson , che scambia con un -0,85%.



Tentenna IBM , che cede lo 0,57%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, AppLovin (+6,81%), MicroStrategy Incorporated (+6,60%), Seagate Technology (+5,60%) e Monolithic Power Systems (+5,50%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Datadog , che ha chiuso a -3,22%.



Soffre Tesla Motors , che evidenzia una perdita del 2,15%.



Preda dei venditori Workday , con un decremento dell'1,92%.



Si concentrano le vendite su Copart , che soffre un calo dell'1,68%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:



Martedì 07/04/2026

14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -1%; preced. 0%)



Mercoledì 08/04/2026

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 5,45 Mln barili)



Giovedì 09/04/2026

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 202K unità)

14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 0,7%; preced. 4,4%)

14:30 USA: Spese personali, mensile (preced. 0,4%)

14:30 USA: Redditi personali, mensile (preced. 0,4%)

16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,5%; preced. -0,5%).

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