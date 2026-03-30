New York: i venditori si accaniscono su Monolithic Power Systems

(Teleborsa) - In forte ribasso il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori , che mostra un -4,24%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Monolithic Power Systems rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario di Monolithic Power Systems si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 987 USD. Prima resistenza a 1.043,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 965,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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