New York: seduta euforica per Starbucks
(Teleborsa) - Rialzo per la compagnia americana proprietaria della catena di caffetterie più grande al mondo, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,98%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Starbucks più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro di medio periodo di Starbucks ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 95,38 USD. Primo supporto individuato a 91,28. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 99,48.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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