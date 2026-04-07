Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 6/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 aprile

Discreta performance per il Nasdaq Composite, che si è attestato a 21.996,3.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 21.195,2. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 22.396,9. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 23.598,6.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)