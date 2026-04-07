Borsa: Londra, apertura +0,12%

Milano 10:43
46.131 +1,11%
Nasdaq 6-apr
24.192 0,00%
Dow Jones 6-apr
46.670 +0,36%
Londra 10:43
10.465 +0,28%
Francoforte 10:43
23.336 +0,73%

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In breve, Finanza
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