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Borsa: Londra, apertura +0,12%
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07 aprile 2026 - 09.03
Indice FTSE-100 +0,12% a quota 10.448,88 dopo l'apertura.
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