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Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,45%
Il CAC40 avvia la seduta a 7.997,91 punti
In breve
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Finanza
07 aprile 2026 - 09.03
Allunga timidamente il passo l'indice di Parigi, in rialzo dello 0,45%, dopo aver aperto a 7.997,91 punti.
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