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Borsa: Shanghai apre in ribasso dello 1,00%

L'Indice della Borsa di Shanghai avvia la giornata a 3.880,1 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai apre in ribasso dello 1,00%
L'Indice della Borsa cinese in sensibile calo dello 1,00%, a quota 3.880,1 in apertura.
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