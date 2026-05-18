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Borsa: Shanghai apre in ribasso dell'1,02%
L'Indice della Borsa di Shanghai avvia la giornata a 4.135,39 punti
In breve
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Finanza
18 maggio 2026 - 03.38
L'Indice della Borsa cinese in sensibile calo dell'1,02%, a quota 4.135,39 in apertura.
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