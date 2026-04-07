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Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,64%

Ibex 35 chiude a 17.444,3 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,64%
Madrid mostra un frazionale ribasso dello 0,64% e archivia la seduta a 17.444,3 Euro.
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