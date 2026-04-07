Milano 2-apr
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Nasdaq 6-apr
24.192 +0,61%
Dow Jones 6-apr
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Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -0,17%

Nikkey a 53.323,41 punti

In breve, Finanza
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Indice Nikkey -0,17% a quota 53.323,41 all'apertura pomeridiana.
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