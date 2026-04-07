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Dollar Tree scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori
Dollar Tree scambia in rosso a New York
(Teleborsa) - In forte ribasso il gestore di negozi che offre merce per un dollaro o meno, che mostra un -3,83%.

Lo scenario su base settimanale di Dollar Tree rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 104,6 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 109,5. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 114,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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