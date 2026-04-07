Francoforte: andamento negativo per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di armamenti e componenti per automobili , che tratta con una perdita dell'1,84%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rheinmetall AG più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo di Rheinmetall AG ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1.572,6 Euro. Supporto a 1.522. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1.623,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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