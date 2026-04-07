Francoforte: nuovo spunto rialzista per Lanxess

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia chimica tedesca , che lievita del 2,13%.



La tendenza ad una settimana di Lanxess è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di medio periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 18,5 Euro con primo supporto visto a 17,86. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 17,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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