Milano 10:45
46.163 +1,18%
Nasdaq 6-apr
24.192 0,00%
Dow Jones 6-apr
46.670 +0,36%
Londra 10:45
10.471 +0,33%
Francoforte 10:45
23.356 +0,81%

Francoforte: positiva la giornata per Cts Eventim

Migliori e peggiori
Francoforte: positiva la giornata per Cts Eventim
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Cts Eventim, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,86%.

Il trend di Cts Eventim mostra un andamento in sintonia con quello del MDAX. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 51,6 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 52,3. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 53.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```