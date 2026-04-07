INPS, prorogato al 2026 l'incentivo al posticipo del pensionamento

(Teleborsa) - Dopo la proroga prevista dalla legge di Bilancio 2026 in favore dei lavoratori dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata, l'Inps chiarisce l'ambito di applicazione dell'incentivo al posticipo del pensionamento. L'incentivo era già riconosciuto, sulla base della normativa previgente, ai lavoratori che avevano maturato entro il 31 dicembre 2025 i requisiti per la pensione anticipata flessibile o per la pensione anticipata ordinaria e avevano scelto di proseguire l'attività lavorativa dipendente.



La misura – spiega l'Inps nella circolare n. 42 del 3 aprile 2026 – consente ai lavoratori dipendenti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme sostitutive ed esclusive, che decidono di continuare a lavorare pur avendo maturato i requisiti pensionistici, di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a proprio carico relativa all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS).



A seguito dell'esercizio della facoltà di rinuncia, il datore di lavoro non è più tenuto al versamento della quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore, a partire dalla prima decorrenza utile per il pensionamento successiva alla scelta effettuata. Dalla stessa data, la quota di contribuzione a carico del lavoratore è corrisposta direttamente in busta paga.



In base a quanto previsto dal Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), tali importi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali.



La facoltà di avvalersi dell'incentivo riguarda: i lavoratori dipendenti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2025 i requisiti per la pensione anticipata flessibile; i lavoratori dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata ordinaria, pari a 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.



Restano ferme – fa sapere l'Inps – le specifiche condizioni previste per alcune categorie di lavoratori iscritti a gestioni previdenziali particolari, tra cui il Fondo volo e il settore autoferrotranvieri, nonché le disposizioni relative ai casi di cessazione dell'incentivo secondo la normativa vigente.



La misura si inserisce nel quadro degli strumenti volti a favorire la permanenza volontaria nel mercato del lavoro dei lavoratori che hanno già maturato i requisiti per il pensionamento, garantendo al tempo stesso continuità contributiva per la quota a carico del datore di lavoro e maggiore flessibilità nelle scelte individuali.



Per accedere al beneficio, il lavoratore interessato deve presentare apposita richiesta all'Inps, che provvede alla verifica dei requisiti e comunica l'esito della domanda al lavoratore e al datore di lavoro attraverso il servizio di "Comunicazione bidirezionale". Solo a seguito dell'accoglimento della domanda il datore di lavoro può applicare la misura e adeguare i relativi adempimenti contributivi.



Restano ferme – ricorda l'Inps – le istruzioni operative già fornite dall'Istituto con le circolari n. 82 del 2023, n. 102 del 2025 e n. 19 del 2026, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Condividi

```