Eventi e scadenze del 31 marzo 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 31/03/2026

Appuntamenti:

Attività di Governo - Ministro Urso in missione a Washington - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sarà a Washington per una missione istituzionale negli Stati Uniti, volta a rafforzare la cooperazione industriale e tecnologica tra i due Paesi nei settori strategici dello Spazio, delle materie prime critiche e delle tecnologie emergenti. Avrà incontri al quartier generale della NASA e alla Casa Bianca (da lunedì 30/03/2026 a martedì 31/03/2026)

Banca d'Italia - Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; Debito estero dell'Italia

UE - Videoconferenza informale dei ministri dell'energia - I ministri dell'energia dell'UE si riuniranno per una videoconferenza informale e discuteranno l'approccio coordinato dell'UE sulla situazione energetica in relazione agli sviluppi in Medio Oriente.

ABI - Credito al Credito 2026 - Milano - Evento annuale promosso da ABI dedicato al Credito a Famiglie e Imprese che coinvolge autorevoli esperti di Istituzioni, banche, imprese e le principali Associazioni di Imprese e dei Consumatori. Interverranno, tra gli altri, Cesare Colombi (Presidente Assofin), Sestino Giacomoni (Presidente CONSAP), Marco Tarantola (AD e DG di Findomestic Banca) e Angelo Camilli (Vice Presidente per il Credito, la Finanza e il Fisco di Confindustria) (da martedì 31/03/2026 a mercoledì 01/04/2026)

10:00 - Istat - Bilancio demografico annuale 2025; Bilancio demografico mensile 01-12 2025; Indicatori demografici 2025

10:00 - Banca d'Italia - Assemblea annuale - Assemblea ordinaria annuale dei partecipanti al capitale della Banca d'Italia, presso l'Amministrazione Centrale dell'Istituto a Roma, via Nazionale per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2025 con la Relazione del Governatore e del Collegio sindacale

11:00 - CIV INPS - Relazione di Verifica sull’attività dell’Istituto relativa all’anno 2025 - Sede INPS via Ciro il Grande, Roma - Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS presenta la Relazione di Verifica sull'attività dell'Istituto relativa all'anno 2025. L'appuntamento rappresenta una tappa fondamentale per condividere i risultati e le prospettive della previdenza sociale italiana. Parteciperanno, tra gli altri, il Presidente del CIV INPS, Roberto Ghiselli, il Direttore Generale INPS, Valeria Vittimberga e il Presidente INPS, Gabriele Fava

11:30 - Presentazione del Festival dell'Economia di Trento 2026 - Auditorium del MUDEC, Milano - Conferenza Stampa di presentazione della nuova edizione del Festival dell'Economia di Trento, in programma dal 20 al 24 maggio 2026, per illustrare il tema scelto per quest'anno, "Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani", e per anticipare i contenuti, le linee di approfondimento e il programma della manifestazione

14:30 - Presentazione ricerca "Il prezzo nascosto della pirateria" - Camera dei Deputati - Conferenza stampa di presentazione della ricerca "Il prezzo nascosto della pirateria" realizzata dall'Istituto per la Competitività (I-Com). All'evento prenderanno parte, tra gli altri, Massimiliano Capitanio, Commissario Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ivano Gabrielli, Direttore del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica eStefano Da Empoli, Presidente I-Com

18:30 - Aspenia Talk "Infrastrutture intelligenti: una visione strategica per lo sviluppo dell'Italia" - Evento organizzato da Aspen Institute in partnership con WeBuild presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" a Milano. Partecipa, tra gli altri, Aurelio Regina (Delegato del Presidente di Confindustria per l'Energia)

Borsa:

India - Borsa di Mumbai chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento BOT

Aziende:

A.B.P. Nocivelli - Appuntamento: Conference call con il mercato per la presentazione dei dati consolidati del Gruppo - ore 11.00

Alfio Bardolla - CDA: Bilancio

Buzzi - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2025

Caleffi - CDA: Bilancio

Cleanbnb - CDA: Bilancio

Com.Tel - CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2025

Eprcomunicazione - CDA: Bilancio

Execus - CDA: Bilancio

Ferretti - CDA: Bilancio

Gel - CDA: Bilancio

Gismondi 1754 - CDA: Bilancio

High Quality Food - CDA: Bilancio

Lucisano Media Group - CDA: Bilancio

Mare Engineering Group - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’esercizio e del Bilancio consolidato 2025

Neurosoft - CDA: Bilancio

NewPrinces - Appuntamento: Pubblicazione dei risultati FY 2025

Nike - Risultati di periodo

Pozzi Milano - CDA: Bilancio

Reway Group - CDA: Bilancio

Rosetti Marino - CDA: Bilancio

S.S. Lazio - CDA: Relazione Semestrale

Societa Editoriale Il Fatto Spa - CDA: Bilancio

Solid World Group - CDA: Bilancio

Tecno - CDA: Bilancio

Unicredit - Assemblea: Sessione ordinaria e straordinaria in unica convocazione - ore 10:00

Unidata - CDA: Bilancio

Valica - CDA: Bilancio

Valtecne - CDA: Bilancio

Vantea Smart - CDA: Bilancio

Websolute - CDA: Bilancio

16:30 - Digitouch - Appuntamento: Webcast online per illustrare i risultati dell’intero anno 2025 del Gruppo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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