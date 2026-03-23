Mediobanca, proroga termini presentazione liste per la nomina del Collegio Sindacale

(Teleborsa) - In relazione all’Assemblea degli Azionisti di Mediobanca del 14 aprile 2026, Mediobanca rende noto che, alla scadenza del termine utile per il deposito delle liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società (20 marzo 2026), è stata depositata una sola lista da parte dell’Azionista Banca Monte dei Paschi di Siena (partecipazione pari all’86,3% del capitale sociale).



Conseguentemente, ai sensi dell’art. 144-sexies, comma 5 del Regolamento Emittenti e dello statuto sociale, la banca fa presente che: (i) il termine entro il quale potranno essere presentate ulteriori liste per la nomina dell’organo di controllo della Società è prorogato

al 23 marzo 2026; (ii) la soglia percentuale minima di partecipazione al capitale sociale di Mediobanca richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà, pari allo 0,5%.

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