Milano 14:28
45.779 +0,34%
Nasdaq 6-apr
24.192 0,00%
Dow Jones 6-apr
46.670 +0,36%
Londra 14:28
10.435 -0,01%
Francoforte 14:28
23.143 -0,11%

Londra: scambi al rialzo per Sage

Migliori e peggiori
Londra: scambi al rialzo per Sage
(Teleborsa) - Scambia in profit lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, che lievita dell'1,89%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sage rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Sage rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 8,794 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8,612. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 8,976.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```