Londra: scambi al rialzo per Sage

(Teleborsa) - Scambia in profit lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese , che lievita dell'1,89%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sage rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Sage rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 8,794 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8,612. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 8,976.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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