Londra: calo per Sage

(Teleborsa) - Pressione su lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese , che tratta con una perdita dell'1,80%.



La tendenza ad una settimana di Sage è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Sage è in rafforzamento con area di resistenza vista a 8,559 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,265. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8,853.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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