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Londra: calo per Sage

Migliori e peggiori
Londra: calo per Sage
(Teleborsa) - Pressione su lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, che tratta con una perdita dell'1,80%.

La tendenza ad una settimana di Sage è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Sage è in rafforzamento con area di resistenza vista a 8,559 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,265. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8,853.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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