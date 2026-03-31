Milano 17:35
44.310 +1,11%
Nasdaq 17:56
23.288 +1,46%
Dow Jones 17:56
45.656 +0,97%
Londra 17:35
10.176 +0,48%
Francoforte 17:35
22.680 +0,52%

Londra: risultato positivo per London Stock Exchange Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per London Stock Exchange Group
Bene la società che gestisce la Borsa di Londra, con un rialzo del 2,26%.
Condividi
```