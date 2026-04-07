New York: seduta difficile per Axon Enterprise

(Teleborsa) - A picco il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine , che presenta un pessimo -4,16%.



La tendenza ad una settimana di Axon Enterprise è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Axon Enterprise si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 388,1 USD. Prima resistenza a 407,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 380,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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