New York: Vertiv Holdings scende verso 313,4 USD

(Teleborsa) - A picco la società che sviluppa e fornisce tecnologie e soluzioni per infrastrutture digitali critiche , che presenta un pessimo -10,27%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Vertiv Holdings rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Vertiv Holdings sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 333,5 Dollari USA. Possibile una discesa fino al bottom 313,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 353,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```