OPS Retail, nominati commissari giudiziali per tre controllate e concesse misure protettive

(Teleborsa) - OPS Retail (già Netweek), società quotata su Euronext Milan, ha reso noto che l'istanza Ex. Art. 44 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), presentata dalle proprie controllate DMedia Group, Media (iN) e Publi (iN), è stata accolta dal Tribunale di Lecco, con contestuale concessione delle misure protettive.



Il Tribunale di Lecco ha anche nominato quali Commissari Giudiziali Marco Riva e Simone Milossi e ha fissato al 18 maggio 2026 il termine per l'integrazione della domanda, salvo eventuale proroga ove ne ricorrano i presupposti di legge. La società procederà pertanto alla predisposizione e presentazione di una delle seguenti soluzioni: domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti; oppure domanda di omologazione di un piano di ristrutturazione ai sensi dell'art. 64-bis CCII nell'ambito di una proposta di concordato preventivo, individuando la soluzione ritenuta maggiormente idonea alla tutela del patrimonio sociale e degli interessi dei creditori.

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