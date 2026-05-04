OPS Italia, azioni sospese da Borsa Italiana fino a nuovo avviso per errore su POC

(Teleborsa) - Borsa Italiana
ha comunicato le azioni OPS Italia
(già EEMS Italia), società quotata su Euronext Milan che opera nei servizi per l'energia e la telefonia, sono sospese dalle negoziazioni fino a nuovo avviso
.
Ieri, su richiesta di Borsa Italiana, la società ha comunicato che, per un mero errore materiale di calcolo, sono state emesse 97.000 azioni quotate in eccesso
rispetto al limite consentito in occasione della conversione della seconda tranche del POC emesso a favore di Global Capital Investment International.
Diversamente da quanto comunicato il 24 giugno 2025, e a seguito di un’ulteriore verifica, è emerso che Global Capital Investment International non ha provveduto a concludere il processo di assegnazione di un nuovo ISIN per le azioni in eccesso. OPS Italia intende presentare, nel più breve tempo possibile, il prospetto informativo ai fini dell’ammissione a quotazione di tutte le azioni attualmente non quotate.La settimana scorsa
Borsa Italiana ha sospeso OPS Retail
(già Netweek), società quotata su Euronext Milan, per una vicenda simile.