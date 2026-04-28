OPS Retail, azioni sospese da Borsa Italiana fino a nuovo avviso

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato le azioni OPS Retail (già Netweek), società quotata su Euronext Milan, sono sospese dalle negoziazioni fino a nuovo avviso. Il gestore del mercato aveva già sospeso i titoli ieri mattina in attesa di comunicato, poi pubblicato dalla società nella mattinata odierna.



OPS Retail ha reso noto che, per un mero errore materiale di calcolo, sono state emesse azioni quotate in eccesso rispetto al limite consentito in occasione della conversione del POC, avvenuta il 25 febbraio 2026. In particolare, nel mese di febbraio 2026 la società ha emesso 8.888.889 azioni, con un'eccedenza complessiva derivante da tale emissione pari a 6.419.370 azioni.



La società ha informato Global Capital Investments, la quale, con riferimento alle azioni ricevute nel mese di febbraio 2026, ha confermato di detenere tuttora 6.055.063 azioni quotate, identificate dal codice ISIN IT0005545675. La medesima ha comunicato che provvederà tempestivamente a contattare Monte Titoli al fine di richiedere la conversione delle azioni ancora detenute in portafoglio in azioni non quotate, identificate dal codice ISIN IT0005545683.



OPS Retail intende presentare, nel più breve tempo possibile, il prospetto informativo ai fini dell'ammissione a quotazione di tutte le azioni attualmente non quotate.

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