Parigi: positiva la giornata per Teleperformance

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi , che tratta in utile del 2,62% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Teleperformance mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,66%, rispetto a +2,88% dell' indice di Parigi ).





Lo status tecnico di medio periodo di Teleperformance rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 50,92 Euro, mentre i supporti sono stimati a 49,75. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 52,09.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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