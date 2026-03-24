Parigi: rosso per Teleperformance

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi , che mostra un decremento dell'1,86%.



La tendenza ad una settimana di Teleperformance è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di Teleperformance evidenzia un declino dei corsi verso area 48,23 Euro con prima area di resistenza vista a 49,13. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 47,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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