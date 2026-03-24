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Parigi: rosso per Teleperformance

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: rosso per Teleperformance
Retrocede il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, con un ribasso dell'1,86%.
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