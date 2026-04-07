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Perde NetApp sul mercato di New York
Migliori e peggiori
,
In breve
07 aprile 2026 - 20.00
In forte ribasso il
produttore di sistemi per l'immagazzinamento di dati
, che mostra un -4,31%.
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