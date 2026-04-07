Milano 17:35
45.412 -0,47%
Nasdaq 21:11
23.960 -0,96%
Dow Jones 21:11
46.316 -0,76%
Londra 17:35
10.349 -0,84%
Francoforte 17:35
22.922 -1,06%

Perde NetApp sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde NetApp sul mercato di New York
In forte ribasso il produttore di sistemi per l'immagazzinamento di dati, che mostra un -4,31%.
Condividi
```