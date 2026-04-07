Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 6-apr
24.192 +0,61%
Dow Jones 6-apr
46.670 +0,36%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Petrolio a 115,41 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 115,41 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 115,41 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
```