Piazza Affari: andamento rialzista per BPER Banca
(Teleborsa) - Scambia in profit l'istituto di credito emiliano, che lievita dell'1,85%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che BPER Banca mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,62%, rispetto a +5,03% del principale indice della Borsa di Milano).
Il quadro di medio periodo della Banca emiliana ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 11,68 Euro. Primo supporto individuato a 11,42. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 11,93.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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