A Piazza Affari, forte ascesa per BPER Banca
(Teleborsa) - Rialzo per l'istituto di credito emiliano, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,17%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BPER Banca rispetto all'indice di riferimento.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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