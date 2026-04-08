A Piazza Affari, forte ascesa per BPER Banca

(Teleborsa) - Rialzo per l' istituto di credito emiliano , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,17%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BPER Banca rispetto all'indice di riferimento.







Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```