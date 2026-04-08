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A Piazza Affari, forte ascesa per BPER Banca

Migliori e peggiori
A Piazza Affari, forte ascesa per BPER Banca
(Teleborsa) - Rialzo per l'istituto di credito emiliano, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,17%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BPER Banca rispetto all'indice di riferimento.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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