Milano 10:49
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Dow Jones 6-apr
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Piazza Affari: performance negativa per Ferretti

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: performance negativa per Ferretti
Seduta in ribasso per il costruttore di yacht di lusso, che mostra un decremento del 2,98%.
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