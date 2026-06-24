MFE, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo di 0,22 euro

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria degli azionisti di MFE-MEDIAFOREUROPE ha approvato il bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025. La performance registrata da MFE nell'esercizio 2025 consente di remunerare in modo significativo gli azionisti: in conformità agli articoli 27 e 28 dello statuto sociale di MFE e su proposta del Consiglio, l'assemblea ha quindi approvato la distribuzione di un dividendo ordinario relativo all'esercizio 2025 pari a 0,22 euro per ciascuna azione di categoria "A" e "B". Il dividendo (con stacco della cedola n° 3 per le azioni di categoria "A" e n° 3 per le azioni di categoria "B") sarà pagato il 22 luglio 2026, con ex-dividend date fissata al 20 luglio 2026 e record date al 21 luglio 2026.



L'assemblea ha inoltre adottato la politica di remunerazione mentre la relazione sulla remunerazione relativa all'esercizio 2025 contenuta nella Relazione 2025 ha ricevuto voto consultivo favorevole. Inoltre, l'Assemblea ha approvato lo scarico di responsabilità a favore degli amministratori esecutivi e non esecutivi di MFE in carica durante l'esercizio 2025 in relazione all'adempimento, rispettivamente, dei loro doveri di gestione e dei loro doveri da amministratori non esecutivi.



L'assemblea ha autorizzato il Consiglio, per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data dell'assemblea ad acquistare, in una o più tranche, un numero massimo di azioni della società (indipendentemente dalla loro categoria) pari al 20% del capitale sociale emesso di MFE al momento dei relativi acquisti, in sostituzione dell'autorizzazione concessa dall'assemblea ordinaria degli azionisti della società tenutasi il 18 giugno 2025.



Infine, l'assemblea ha autorizzato il consiglio, per un periodo di 18 mesi, ad emettere azioni di categoria "A" di MFE e a concedere diritti di sottoscrizione fino a un numero massimo di 2.000.000 di tali azioni (e, in relazione a ciò, a limitare o escludere i diritti di opzione di tutti gli azionisti). Ciò al fine di consentire l'emissione di azioni di categoria "A" di MFE a favore delle persone fisiche che risultavano azionisti alla data di riferimento dell'assemblea straordinaria degli azionisti della società del 25 novembre 2021 (nella misura in cui non fossero ancora state emesse), nonché a favore di quelle persone che, alla data di riferimento dell'assemblea, detengono diritti di acquisto di azioni del capitale sociale della Società nell'ambito di piani di stock option o di assegnazione già in essere.

Condividi

```