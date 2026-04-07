Piazza Affari: scambi al rialzo per Inwit
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, che tratta in utile del 2,78% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Inwit mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,1%, rispetto a +4,37% del principale indice della Borsa di Milano).
Lo status tecnico di medio periodo di Inwit ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 7,428 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 7,533, mentre il primo supporto è stimato a 7,323.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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