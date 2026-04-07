Piazza Affari: scambi al rialzo per Inwit

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche , che tratta in utile del 2,78% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Inwit mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,1%, rispetto a +4,37% del principale indice della Borsa di Milano ).





Lo status tecnico di medio periodo di Inwit ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 7,428 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 7,533, mentre il primo supporto è stimato a 7,323.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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