Piazza Affari: seduta difficile per Leonardo

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica , che esibisce una perdita secca del 4,16% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Leonardo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo del contractor italiano nel settore Difesa mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 60,87 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 58,89. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 62,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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