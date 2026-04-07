Piazza Affari: WIIT in rally
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,66%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di WIIT evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso WIIT rispetto all'indice.
Lo status tecnico di medio periodo di WIIT ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 28,63 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 30,13, mentre il primo supporto è stimato a 27,13.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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