Piazza Affari: andamento sostenuto per WIIT

(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che avanza bene del 3,33%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a WIIT rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di WIIT classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 28,17 Euro e primo supporto individuato a 27,37. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 28,97.

