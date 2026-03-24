Piazza Affari: in calo WIIT

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico , con una flessione del 3,77%.



Lo scenario su base settimanale di WIIT rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di WIIT rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 27,82 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 26,17. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 29,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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