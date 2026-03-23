Piazza Affari: in calo WIIT

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico , che sta segnando un calo del 2,37%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di WIIT evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso WIIT rispetto all'indice.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 27,48 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 25,63. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 24,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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