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Piazza Affari: in calo WIIT
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Retrocede il
fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico
, con un ribasso del 2,55%.
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