Piazza Affari: peggiora WIIT

(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico
, che soffre con un calo del 10,78%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di WIIT
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Tecnicamente, WIIT
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 25,83 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,03. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)