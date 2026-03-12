Milano 10:06
Piazza Affari: peggiora WIIT

(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che soffre con un calo del 10,78%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di WIIT rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Tecnicamente, WIIT è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 25,83 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,03. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
