PLATINUM del 6/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 aprile
Debole la giornata per il metallo bianco-argenteo, che porta a casa un calo dello 0,53%.
Lo status tecnico di medio periodo del platino rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 2.007,5, mentre i supporti sono stimati a 1.923,5. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 2.091,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)