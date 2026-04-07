Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 6-apr
24.192 +0,61%
Dow Jones 6-apr
46.670 +0,36%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

PLATINUM del 6/04/2026

Finanza
PLATINUM del 6/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 aprile

Debole la giornata per il metallo bianco-argenteo, che porta a casa un calo dello 0,53%.

Lo status tecnico di medio periodo del platino rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 2.007,5, mentre i supporti sono stimati a 1.923,5. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 2.091,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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