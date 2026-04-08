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A Londra corre Barclays

Migliori e peggiori
A Londra corre Barclays
(Teleborsa) - Rialzo per la holding bancaria inglese, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,69%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Barclays rispetto all'indice di riferimento.


La situazione di medio periodo di Barclays resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 4,432 sterline. Supporto visto a quota 4,37. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 4,494.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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